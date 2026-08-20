PARLE M’EN ! La démocratie est un jeu Maison de la Conversation Paris
mercredi 30 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris
Informations pratiques
PARLE M’EN propose à un groupe de s’essayer à l’exercice du travail des lois. Au cours d’une séance, un peu spéciale, à l’Assemblée, les participant•es tirent au sort leur rôle. En tant que député•e, ministre, lobbyiste ou journaliste, ils et elles traversent différents espaces : Salons des partis, Bibliothèque, Bureau de poste, Hémicycle, Salle des quatre colonnes… Chaque espace leur permet de nourrir leur argumentaire, de faire usage de leurs différents atouts, et de poser les mots et les gestes nécessaires à défendent leurs positions.
PARLE M’EN est un outil apartisan. Il défend l’importance de s’outiller de manière réjouissante et créative afin de mieux comprenne les mécanismes, les jeux d’acteurs et de pouvoir sur lesquels se construit notre démocratie… Pour être davantage en mesure d’y participer aujourd’hui, voire de la réinventer demain!
Date
Mercredi 30 septembre 2026
Horaires
19h à 21h
Tarif
Gratuit
Animation / Organisation
Atelier Avalanches
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
« Parle M’en » : glissez-vous dans la peau d’un député ou lobbyiste ! Un jeu immersif pour décrypter les coulisses de la démocratie.
Le mercredi 30 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T21:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/parle-men-la-democratie-est-un-jeu-tickets-1998358301474?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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