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PARLE M’EN ! La démocratie est un jeu Maison de la Conversation Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris

PARLE M’EN ! La démocratie est un jeu Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
Maison de la Conversation
Adresse
10, rue Maurice Grimaud
Ville
75018 Paris
Département
Paris

PARLE M’EN propose à un groupe de s’essayer à l’exercice du travail des lois. Au cours d’une séance, un peu spéciale, à l’Assemblée, les participant•es tirent au sort leur rôle. En tant que député•e, ministre, lobbyiste ou journaliste, ils et elles traversent différents espaces : Salons des partis, Bibliothèque, Bureau de poste, Hémicycle, Salle des quatre colonnes… Chaque espace leur permet de nourrir leur argumentaire, de faire usage de leurs différents atouts, et de poser les mots et les gestes nécessaires à défendent leurs positions.

PARLE M’EN est un outil apartisan. Il défend l’importance de s’outiller de manière réjouissante et créative afin de mieux comprenne les mécanismes, les jeux d’acteurs et de pouvoir sur lesquels se construit notre démocratie… Pour être davantage en mesure d’y participer aujourd’hui, voire de la réinventer demain!

Date

Mercredi 30 septembre 2026

Horaires

19h à 21h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Atelier Avalanches

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

« Parle M’en » : glissez-vous dans la peau d’un député ou lobbyiste ! Un jeu immersif pour décrypter les coulisses de la démocratie.
Le mercredi 30 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/parle-men-la-democratie-est-un-jeu-tickets-1998358301474?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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