PARLER FLAMENCO Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

PARLER FLAMENCO

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 22

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 19:00:00

fin : 2027-04-15

Date(s) :

2027-04-15

Discourir sur le flamenco… et puis danser ! En transformant la scène en conférence vivante, ludique et incarnée, Stéphanie Fuster signe une déclaration d’amour enflammée au flamenco, cet art du sublime, le plus humain et vibrant qui soit.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

Talk about flamenco? And then dance! By transforming the stage into a lively, playful, and deeply personal performance, Stéphanie Fuster delivers a passionate declaration of love for flamenco—this sublime art form, the most human and vibrant of all.

L’événement PARLER FLAMENCO Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME