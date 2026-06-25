Parler Pointu • Hélène François & Benjamin Tholozan Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Parler Pointu • Hélène François & Benjamin Tholozan

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12 21:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Qui décide de ce qui est une bonne façon de parler ? Avec Parler pointu, Benjamin Tholozan s’empare d’un sujet aussi intime qu’universel notre rapport aux mots, aux accents et à ce qu’ils racontent de nous.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Who decides what constitutes a “good” way of speaking? In *Parler pointu*, Benjamin Tholozan tackles a subject that is as personal as it is universal: our relationship with words, accents, and what they reveal about us.

L’événement Parler Pointu • Hélène François & Benjamin Tholozan Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations