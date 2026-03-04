Parler vie affective ensemble, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Parler vie affective ensemble Samedi 14 mars, 15h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00

Atelier parent-enfant animé par l’association DisQutons

Intimité, amour, consentement, égalité entre garçons et filles, comment en parler avec nos enfants ? Comment veiller au respect du corps de chacune et chacun dès l’enfance ? Venez aborder ces questions en toute sérénité. Pendant que les enfants participeront à un atelier ludique autour de ce qu’est l’intimité et le consentement, les adultes échangeront sur la façon dont on peut aborder ces sujets avec les enfants.

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=parler-vie-affective-ensemble »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240415347 »}]

Atelier parent-enfant animé par l’association DisQutons #8mars