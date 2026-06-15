Parlons de Barèges petite visite de ville RDV devant l’Office de Tourisme Barèges mardi 7 juillet 2026.

Barèges

Parlons de Barèges petite visite de ville

RDV devant l’Office de Tourisme BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Tous les mardis.

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RDV devant l’Office de Tourisme BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

Every Tuesday.

L’événement Parlons de Barèges petite visite de ville Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65