Brive-la-Gaillarde

Parlons-en avec nos enfants (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

À l’aide d’outils, Sophie vous guidera pour aborder des sujets qui questionnent enfants et adultes. Un soutien pour libérer la parole et ainsi favoriser l’expression pour renforcer ou renouer avec un dialogue constructif.

Avec Sophie Lefèvre / À partir de 6 ans .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 contact@centreculturelbrive.org

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English : Parlons-en avec nos enfants (Centre Culturel)

L’événement Parlons-en avec nos enfants (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-10 par Brive Tourisme