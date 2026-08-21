Parlons-en !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
samedi 19 décembre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing
Informations pratiques
Parlons-en ! Samedi 19 décembre, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord
Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00
La médiathèque Colette ouvre un espace d’échange et de réflexion partagée, accessible à toutes et à tous, sans prérequis ni bagage culturel. Ces rencontres sont l’occasion de partager ses expériences, d’écouter les autres et de réfléchir ensemble, dans une ambiance conviviale et respectueuse. Les discussions prennent appui sur des thématiques proches du quotidien, choisies avec les participants : place des écrans, petits plaisirs de saison, séries marquantes, fake news, applis préférées…
Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
La médiathèque Colette vous invite à un atelier de parole libre et bienveillant : un moment convivial pour échanger, écouter et réfléchir ensemble au quotidien.
Droits réservés
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing 24 août 2026
- Carte blanche à l’Esä : exposition « Zone liminale : entre deux mondes » par Nouheïla Belazar, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 5 septembre 2026
- Visite Famille : Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes), Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing 9 septembre 2026
- Visite Famille Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes) Tourcoing 9 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026