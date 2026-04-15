Parlons ensemble, Bibliothèque Ceccano, Avignon
Parlons ensemble, Bibliothèque Ceccano, Avignon samedi 23 mai 2026.
Parlons ensemble Samedi 23 mai, 14h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse
Libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Vous avez besoin de parler en français ? Vous aimerez être à l’aise à l’oral ? Participez à un atelier de conversation en français pour parler de tous les sujets: nourriture, coutumes, voyages, loisirs !
Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Atelier de conversation en français Adulte Echanges
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Atelier Tataki Zomé, Bibliothèque Ceccano, Avignon 15 avril 2026
- Jardin de papier, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon 15 avril 2026
- Atelier petits pots et petites graines, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon 15 avril 2026
- Jardinez votre bib !, Bibliothèque du Puzzle, Avignon 15 avril 2026
- Le banquet des odeurs, Bibliothèque Ceccano, Avignon 15 avril 2026