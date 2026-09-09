Parlons migration : comprendre autrement, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Parlons migration : comprendre autrement Mercredi 30 septembre, 17h30 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T17:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Rejoignez-nous pour un temps d’échange convivial sur les parcours de migrations, avec des jeux et des témoignages pour déconstruire les idées reçues, mieux comprendre les réalités des migrations et rencontrer de nouvelles personnes.

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]

Rejoignez-nous pour un temps d’échange convivial sur les parcours de migrations.