Parlons Sciences politiques ! Rencontre avec Elisa Chelle, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Parlons Sciences politiques ! Rencontre avec Elisa Chelle Jeudi 11 juin, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:00:00+02:00

La bibliothèque a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec Elisa Chelle qui viendra nous parler de son dernier ouvrage : La démocratie à l’épreuve du populisme : Les leçons du trumpisme, paru chez Odile Jacob en 2025.

La réélection du Donald Trump en 2024 marque la consécration du populisme. Dans son dernier livre La démocratie à l’épreuve du populisme : Les leçons du trumpisme, Elisa Chelle dégage les ressorts d’une telle stratégie d’accès au pouvoir. Analysant le style et la rhétorique du président américain, elle interroge les conséquences de sa manière de gouverner sur les institutions et sur les principes fondamentaux de la démocratie.

Élisa Chelle est professeure agrégée de science politique à l’université Paris-Nanterre, chercheuse associée à Sciences Po et rédactrice en chef de la revue Politique américaine. Membre junior de l’Institut universitaire de France, elle est régulièrement invitée dans les universités de Columbia, Georgetown et Cornell.

Déroulé de la soirée :

– 18h30 : débat mouvant animé par l’Université Populaire de Bordeaux

– 19h : Rencontre, suivie d’une séance de dédicace avec la librairie Mollat.

Un arpentage de son ouvrage sera organisé le samedi 06 juin à 9h30 (Renseignements et inscriptions : bibli@mairie-bordeaux.fr ou au 05 56 10 30 00).

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.parisnanterre.fr/mme-elisa-chelle »}, {« link »: « https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheque.bordeaux.fr%2Fark%3A%2F27705%2Fca1001503730.locale%3Dfr&data=05%7C02%7Cm.mistelet%40mairie-bordeaux.fr%7C38d17f58057b461b8a3808de8ccd7db0%7Cb3dd23de593f4d74bcf9f035c1a2eb24%7C0%7C0%7C639103011379638114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Du6D7WajomSE5b5%2BmVgQH9Cop9uyCuHPJZJeaZQvpns%3D&reserved=0 »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump »}, {« link »: « https://www.parisnanterre.fr/ »}, {« link »: « https://www.iufrance.fr/ »}, {« link »: « https://upbordeaux.fr/ »}, {« link »: « https://www.mollat.com/ »}, {« link »: « mailto:bibli@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Autour de son livre La démocratie à l’épreuve du populisme : Les leçons du trumpisme démocratie populisme

crédits Christophe Meireis