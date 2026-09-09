Parlons socio avec François Dubet, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque Capucins/Saint-Michel · Bordeaux
Informations pratiques
Parlons socio avec François Dubet Jeudi 15 octobre, 18h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Spécialiste de l’éducation et des institutions, Francois Dubet est professeur de sociologie émérite à l’Université de Bordeaux et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Dans son livre Le Mépris : émotion collective, passion politique, il livre une réflexion sur les raisons qui peuvent pousser à se sentir méprisé ou à mépriser les autres : inégalités sociales, sexe, origines, revenus, lieu d’habitation… Ce sentiment, le mépris, omniprésent dans la société francaise, génére colère, populisme et fractures.
Déroulé de la soirée :
– 18h : débat mouvant animé par l’Université Populaire de Bordeaux
– 18h30 : rencontre, suivie d’une séance de dédicace avec la librairie Mollat.
Un arpentage du livre Le Mépris est organisé samedi 10 octobre à 9h30.
Parlons ! est un cycle de rencontres avec des auteurs et des autrices autour de leur actualité éditoriale dans les champs des sciences et des sciences humaines.
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1001206088 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/92936711_arpentage-du-livre-le-mepris »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/parlons »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Autour de son livre « Le mépris. Émotion collective, passion politique » Sociologie
François Dubet
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