Parlons voyage « Bali « , centre social le labO des possibles, Beaugency
mercredi 23 septembre 2026 · centre social le labO des possibles · Beaugency
Informations pratiques
Parlons voyage « Bali » Mercredi 23 septembre, 15h00 centre social le labO des possibles Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Chaque mois, nous vous proposons de découvrir un pays, une région, une ville, autour d’un diaporama et d’échanges suite à l’initiative d’un participant du Lab’O. centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0788299881 »}] [{« link »: « mailto:Centresocial@ville-beaugency.fr »}] fr
Ce mois-ci nous partagerons des cuisines du monde, quelles pratiques, quels ingrédients, comment on se retrouve ou pas autour d’un repas selon les cultures. Autant de pratiques différentes selon les pays sur lesquelles nous pourrons échanger.
Si vous aussi vous souhaitez partager l’une de vos destinations, contactez nous :
Centresocial@ville-beaugency.fr
Chaque mois, en route pour une nouvelle destination partage voyage
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0788299881 »}] [{« link »: « mailto:Centresocial@ville-beaugency.fr »}]
fr