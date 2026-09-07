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Parlons voyage « Bali « , centre social le labO des possibles, Beaugency

mercredi 23 septembre 2026 · centre social le labO des possibles · Beaugency

Parlons voyage « Bali « , centre social le labO des possibles, Beaugency

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
centre social le labO des possibles
Adresse
Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

Parlons voyage « Bali  » Mercredi 23 septembre, 15h00 centre social le labO des possibles Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir un pays, une région, une ville, autour d’un diaporama et d’échanges suite à l’initiative d’un participant du Lab’O.
Ce mois-ci nous partagerons des cuisines du monde, quelles pratiques, quels ingrédients, comment on se retrouve ou pas autour d’un repas selon les cultures. Autant de pratiques différentes selon les pays sur lesquelles nous pourrons échanger.
Si vous aussi vous souhaitez partager l’une de vos destinations, contactez nous :
Centresocial@ville-beaugency.fr

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Chaque mois, en route pour une nouvelle destination partage voyage

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