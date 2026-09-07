Parlons voyage « Bali « , centre social le labO des possibles, Beaugency

Informations pratiques

Parlons voyage « Bali » Mercredi 23 septembre, 15h00 centre social le labO des possibles Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00