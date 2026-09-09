Paroles de femmes en migration #3 : Iran, Pakistan, Kurdistan…, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Paroles de femmes en migration #3 : Iran, Pakistan, Kurdistan… Vendredi 23 octobre, 09h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T09:00:00+02:00 – 2026-10-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T09:00:00+02:00 – 2026-10-23T18:00:00+02:00

Avec Chowra Makaremi, Ganwa Rana, Pascal Torre, Jérémy Khouani, MSF Bordeaux et l’équipe d’Ethnotopies.

Cette édition portera un regard documenté et engagé sur la place des femmes dans les migrations issues de notre monde en mutation permanente. Une recherche/action en cours à Marseille et à Bordeaux sur les violences sexuelles subies par les migrantes sera ensuite présentée. Et toujours : des paroles libres du Gabon, du Sénégal, de Guinée, du Soudan… La voix des femmes du monde sera au centre de cette journée du 23 octobre.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/456

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/456 »}]

Organisé par le collectif Paroles de femmes en migrations.

Portrait de Shefali, 2016 © Christophe Goussard