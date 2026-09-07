Paroles des Amandiers, RDV devant l’école maternelle des Amandiers, Carpentras

Informations pratiques

Paroles des Amandiers 2 et 17 octobre RDV devant l’école maternelle des Amandiers Vaucluse

à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:15:00+02:00

Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00

VISITE EN SCÈNE

Tout public, à partir de 10 ans

“Le quartier, c’est comme une orange : il faut l’ouvrir pour en découvrir la saveur.” On vous emmène découvrir tous les quartiers qui composent le quartier des Amandiers au travers d’une visite en scène, où l’histoire des lieux rencontre les mots de ceux qui les habitent. Les médiatrices du patrimoine mènent le parcours, des comédiennes prêtent leurs voix aux habitants, un musicien en accompagne les battements. Archives et souvenirs se répondent, les façades parlent, les mouettes couvrent les sirènes. Histoire urbaine, mémoires intimes, solidarités, peurs, rires… Une visite en scène mêlant patrimoine, architecture et archives vivantes.

Avec les médiatrices du patrimoine de la CoVe, Romane Bréchet et Mélanie Chardon, la compagnie Isle 80 avec Chantal Raffanel, Kala Neza et Driss Raïssaraïss, musicien et le centre social Lou Tricadou

RDV devant l’école maternelle des Amandiers rue Pierre Loti 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/paroles-des-amandiers »}]

VISITE EN SCÈNE

© Service culture et patrimoine