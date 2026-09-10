Paroles & Musiques Médiathèque Aragon Le Mans
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Paroles & Musiques
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 16:00:00
fin : 2026-11-07 17:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Musique
Le rendez-vous audio & visuel des conférences musicales à thèmes originales, parfois étranges, souvent drôles, toujours aussi soignées dans le contenu comme dans l’habillage et riches d’improbables découvertes !
16h Aragon
À partir de 10 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Paroles & Musiques Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Bienvenue à la ferme – Cafés découverte 2026, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72), Le Mans 10 septembre 2026
- SARDAR La Salle des Concerts Le Mans 11 septembre 2026
- Wissam Le Mans 11 septembre 2026
- ANNE DEPETRINI COMEDIE LE MANS Le Mans 12 septembre 2026
- Mensuelle du livre et du vinyle Entre les N° 52 et 63 Le Mans 12 septembre 2026