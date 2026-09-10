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Paroles & Musiques Médiathèque Aragon Le Mans

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Paroles & Musiques

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 16:00:00
fin : 2026-11-07 17:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Musique
Le rendez-vous audio & visuel des conférences musicales à thèmes originales, parfois étranges, souvent drôles, toujours aussi soignées dans le contenu comme dans l’habillage et riches d’improbables découvertes !

16h Aragon
À partir de 10 ans   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Paroles & Musiques Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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