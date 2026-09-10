Paroles & Musiques Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Paroles & Musiques

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 16:00:00

fin : 2026-11-07 17:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Musique

Le rendez-vous audio & visuel des conférences musicales à thèmes originales, parfois étranges, souvent drôles, toujours aussi soignées dans le contenu comme dans l’habillage et riches d’improbables découvertes !

16h Aragon

À partir de 10 ans .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Paroles & Musiques Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72