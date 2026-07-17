Partez à la découverte de la plus grande expédition maritime du siècle des Lumières., Musée Lapérouse, Albi

Informations pratiques

Partez à la découverte de la plus grande expédition maritime du siècle des Lumières. 19 et 20 septembre Musée Lapérouse Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Né à Albi, au Gô, le 23 août 1741, Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse, devient marin à l’âge de 15 ans. Il combat les forces anglaises aux Indes et en Amérique avant d’être promu capitaine de vaisseau.

En 1785, à la demande de Louis XVI, il prend la tête d’une expédition cartographique et scientifique autour du monde à bord des célèbres frégates La Boussole et L’Astrolabe. Après une escale à Botany Bay, en Australie, les deux navires disparaissent en 1788 à Vanikoro, dans les îles Salomon.

Il faudra attendre quarante ans pour que le capitaine irlandais Peter Dillon, puis, quelques mois plus tard, le Français Dumont d’Urville, retrouvent sur l’île de Vanikoro les vestiges du naufrage et recueillent les récits des habitants.

Le musée consacré à Lapérouse retrace le voyage étape par étape, de Brest jusqu’en Australie. En 1785, 225 hommes, marins, savants et artistes, quittent Brest et longent notamment les côtes du Brésil, du Chili, de l’Alaska, de la Californie, de la Chine, de la Russie et de l’Australie.

Le musée présente des maquettes, des instruments de navigation, des armes, des uniformes ainsi que de nombreux vestiges retrouvés sur les lieux du naufrage.

Le musée Lapérouse ne raconte pas seulement l’histoire d’un homme. Il évoque une grande page de l’histoire maritime de la fin du XVIIIe siècle et invite le public à découvrir les mystères qui subsistent encore autour de cette expédition.

Musée Lapérouse 41 Rue Porta, 81000 Albi, France Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie 0563491555 https://albi.fr/annuaire-des-equipements/musee-laperouse Anciennement aménagé, le site hydraulique de l’usine de pâtes alimentaires d’Albi, ou Moulins Albigeois, occupe les assises d’un moulin à farine susceptible de dater du XIIe siècle, arrimé à une chaussée exploitée depuis le Moyen Age. Transformé au XVIIe siècle avec la construction de l’hôtel de la Vache rouge (rue Porta), le site a été remanié entre 1703 et 1739, augmenté dans les années suivantes (grands bâtiments, le long de l’ancienne ruelle de Rives), encore accru en 1828 (magasin à blé, avec date portée), et transformé en usine de pâtes alimentaires, avec la construction en 1850 de la vermicellerie proprement dite. Archétype des constructions en brique du XIXe siècle, l’usine est aux couleurs de la cité (prouesse technique des balcons). Elle déployait ses équipements et ses machines sur plusieurs étages. Depuis la cessation d’activité, l’usine est réhabilitée (hôtel, musée) et partiellement lotie. De Toulouse, prendre la rocade sortie « centre ville », traverser le centre direction Carmaux-Rodez. Traverser le Tarn en empruntant le Pont Neuf. Prendre la première à gauche (rue de la Visitation), l’entrée du musée se situe au même niveau que celle de l’hôtel Mercure. Grand parking Caserne Teyssier, rue de la Madeleine (police municipale), à 100 m du musée et nombreux emplacements aux abords.

Né à Albi, au Gô, le 23 août 1741, Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse, devient marin à l’âge de 15 ans. Il combat les forces anglaises aux Indes et en Amérique avant d’être promu capitaine …

Musée Lapérouse, Albi © Ville d’Albi