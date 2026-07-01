Partez à la découverte des trésors artistiques de notre région grâce à la dernière collection Micro-Folie Nouvelle-Aquitaine ! Ussel
mercredi 22 juillet 2026 · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Partez à la découverte des trésors artistiques de notre région grâce à la dernière collection Micro-Folie Nouvelle-Aquitaine !
Place de la République Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Partez à la découverte des trésors artistiques de notre région grâce à la dernière collection Micro-Folie Nouvelle-Aquitaine !
Zoom sur la collection, quiz découverte et goûter gourmand aux saveurs de la
Nouvelle-Aquitaine .
Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 microfolielagrange@ussel19.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Partez à la découverte des trésors artistiques de notre région grâce à la dernière collection Micro-Folie Nouvelle-Aquitaine !
L’événement Partez à la découverte des trésors artistiques de notre région grâce à la dernière collection Micro-Folie Nouvelle-Aquitaine ! Ussel a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Ussel (Corrèze)
- Yoga en plein air Château de la Diège Ussel 20 juillet 2026
- Balade à vélo le Tour d’Ussel Ussel 21 juillet 2026
- Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze Ussel 21 juillet 2026
- Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire Ussel 23 juillet 2026
- Atelier à 4 mains Fabrication de bracelet Kumihimo Ussel 28 juillet 2026