Informations pratiques

Ussel

Partez à la découverte des trésors artistiques de notre région grâce à la dernière collection Micro-Folie Nouvelle-Aquitaine !

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Partez à la découverte des trésors artistiques de notre région grâce à la dernière collection Micro-Folie Nouvelle-Aquitaine !

Zoom sur la collection, quiz découverte et goûter gourmand aux saveurs de la

Nouvelle-Aquitaine .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 microfolielagrange@ussel19.fr

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English : Partez à la découverte des trésors artistiques de notre région grâce à la dernière collection Micro-Folie Nouvelle-Aquitaine !

L’événement Partez à la découverte des trésors artistiques de notre région grâce à la dernière collection Micro-Folie Nouvelle-Aquitaine ! Ussel a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze