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Partez à la découverte du monde des abeilles et du métier d’apiculteur à la Miellerie des Séquoias, La Miellerie des Séquoias, Saint-Étienne

samedi 3 octobre 2026 · La Miellerie des Séquoias · Saint-Étienne

Partez à la découverte du monde des abeilles et du métier d’apiculteur à la Miellerie des Séquoias, La Miellerie des Séquoias, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
La Miellerie des Séquoias
Adresse
513 chemin de la violette 42100 Rochetaillée
Ville
42100 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif
Gratuit, sur inscription

Partez à la découverte du monde des abeilles et du métier d’apiculteur à la Miellerie des Séquoias Samedi 3 octobre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00 La Miellerie des Séquoias Loire

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Visite de la Miellerie
– Présentation du métier d’apiculteur et du matériel dont il se sert au quotidien.
– Découverte de la salle d’extraction et du conditionnement.
Jeu de dégustation de miels et de produits de la ruche
Miel en vrac
– Venez avec vos pots vides pour les remplir à un tarif préférentiel.

La Miellerie des Séquoias 513 chemin de la violette 42100 Rochetaillée Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lamielleriedessequoias@gmail.com »}]
Profitez d’une visite guidée de la miellerie avec un apiculteur passionné. Du rucher jusqu’à la salle d’extraction et de conditionnement, le métier d’apiculteur n’aura plus de secret pour vous !

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