Partez à la découverte d’un hôtel particulier de style Louis XV, Hôtel d’Espie, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel d'Espie · Toulouse
Informations pratiques
Partez à la découverte d’un hôtel particulier de style Louis XV 19 et 20 septembre Hôtel d’Espie Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Construit en 1749 par l’architecte Hyacinthe de Labat de Savignac pour le comte d’Espie, cet hôtel particulier de style Louis XV constitue une réplique urbaine du château de Merville.
Édifié entre cour et jardin, il présente une architecture caractéristique des hôtels particuliers classiques. Dissimulée derrière un haut mur, cette élégante demeure est considérée comme l’une des plus belles résidences toulousaines du XVIIIe siècle encore conservées.
L’hôtel d’Espie est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1932.
Hôtel d’Espie 3 rue Mage, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 61 52 67 93 Cet hôtel particulier de style Louis XV est une réplique citadine du château de Merville. L’hôtel est construit en 1749 par l’architecte Hyacinthe de Labat de Savignac pour le comte d’Espie. L’ensemble est typique des hôtels particuliers classiques, construits entre cour et jardin.
Cette jolie bâtisse cachée derrière un haut mur est considérée comme la plus belle résidence toulousaine du XVIIIe siècle restant dans cette ville. L’hôtel d’Espie est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1932. Centre historique de Toulouse, à proximité de la place des Carmes. Métro A Esquirol. Métro B Les Carmes.
Cet hôtel particulier de style Louis XV est une réplique citadine du château de Merville. L’hôtel est construit en 1749 par l’architecte Hyacinthe de Labat de Savignac pour le comte d’Espie. est des…
M. Jean-Louis Courtois de Viçose©
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