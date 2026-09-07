Partez sur les traces du Chevalier de Soulomès ! Jeu de piste interactif, Commanderie hospitalière de Soulomès, Soulomès
samedi 19 septembre 2026 · Commanderie hospitalière de Soulomès · Soulomès
Informations pratiques
Partez sur les traces du Chevalier de Soulomès ! Jeu de piste interactif 19 et 20 septembre Commanderie hospitalière de Soulomès Lot
Gratuit. Un smartphone avec accès à internet est indispensable pour participer au parcours. Tout se fait via des QR codes. Parcours interactif et ludique!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Partez à l’aventure avec « Le Secret du Chevalier de Soulomès » ! Explorez le village, observez les indices, résolvez les énigmes et découvrez le patrimoine de Soulomès de manière ludique et interactive. Une activité idéale pour apprendre en s’amusant, en famille ou entre amis.
Commanderie hospitalière de Soulomès 46240 Soulomès Soulomès 46240 Lot Occitanie 05 65 21 17 58 De l’ancienne commanderie subsiste « la maison du commandeur » avec ses fenêtres à meneaux et une avancée en mâchicoulis sur corbeaux. Parking de l’église.
Partez à l’aventure avec « Le Secret du Chevalier de Soulomès » ! Explorez le village, observez les indices, résolvez les énigmes et découvrez le patrimoine de Soulomès de manière ludique et Une pour…
©Claudia Gandner
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