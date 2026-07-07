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Participation au Festival du livre et de la presse d’écologie Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Arthur Rimbaud · Paris

Participation au Festival du livre et de la presse d’écologie Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Arthur Rimbaud
Adresse
2 place Baudoyer
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Pour cette 26e édition du Felipé, retrouvez-nous
le samedi 3 octobre jusqu’à 16h30 sur notre stand dans la salle des
fêtes du bâtiment pour une présentation de nos fonds adultes et jeunesse dédiés
à l’écologie. Dans l’après-midi, un coin lecture sera aménagé
dans la salle où les bibliothécaires jeunesse viendront lire des histoires.

L’occasion également de retrouver les lauréats des
prix jeunesse « Graines de lecteurs » et « Lecteurs en herbe ».

Enfin, de 17h à 18h, nous aurons le plaisir d’écouter Kévin
Jean nous parler de son dernier ouvrage « A notre santé » (Santé et bienfaits de l’action écolo ! Rencontre avec – Ville de Paris)

Cette année encore, la bibliothèque Arthur Rimbaud a le plaisir d’être partenaire du Festival du livre et de la presse d’écologie qui se tiendra du 3 au 4 octobre à l’Académie du climat.
Le samedi 03 octobre 2026
de à
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-10-03T00:00:00+02:00_2026-10-03T23:59:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer  75004 Paris
+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr


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