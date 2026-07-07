Participation au Festival du livre et de la presse d’écologie Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Informations pratiques

Pour cette 26e édition du Felipé, retrouvez-nous

le samedi 3 octobre jusqu’à 16h30 sur notre stand dans la salle des

fêtes du bâtiment pour une présentation de nos fonds adultes et jeunesse dédiés

à l’écologie. Dans l’après-midi, un coin lecture sera aménagé

dans la salle où les bibliothécaires jeunesse viendront lire des histoires.

L’occasion également de retrouver les lauréats des

prix jeunesse « Graines de lecteurs » et « Lecteurs en herbe ».

Enfin, de 17h à 18h, nous aurons le plaisir d’écouter Kévin

Jean nous parler de son dernier ouvrage « A notre santé » (Santé et bienfaits de l’action écolo ! Rencontre avec – Ville de Paris)

Cette année encore, la bibliothèque Arthur Rimbaud a le plaisir d’être partenaire du Festival du livre et de la presse d’écologie qui se tiendra du 3 au 4 octobre à l’Académie du climat.

Le samedi 03 octobre 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-10-03T00:00:00+02:00_2026-10-03T23:59:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr



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