Participez à la boum parents-enfants !, Théâtre Sorano, Toulouse

Informations pratiques

Participez à la boum parents-enfants ! Samedi 19 septembre, 11h00 Théâtre Sorano Haute-Garonne

Gratuit dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Tu viens à ma boum parents-enfants ?

La compagnie Hyper Mature, accompagnée de Corto Falempin à la batterie, vous invite à partager un moment festif et convivial en famille.

Coorganisée avec le Quai des Petits, cette boum est ouverte aux enfants à partir de 3 ans et à leurs accompagnateurs. Une belle occasion de danser, s’amuser et profiter ensemble d’un temps de découverte et de partage.

Théâtre Sorano 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0532093235 http://theatre-sorano.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-sorano.fr »}] http://www.theatre-sorano.fr Implanté et créé en 1964 par le metteur en scène et comédien Maurice Sarrazin au coeur du Quartier des Sciences de Toulouse sur les allées Jules Guesde, le Théâtre Sorano est avant tout une « maison », un lieu de création habité amoureusement par une équipe et des artistes qui ont à cœur de faire vivre les œuvres au-delà d’elles-mêmes et de les partager le plus largement possible. Retrouver dans ce lieu l’énergie d’un théâtre populaire d’aujourd’hui. Métro ligne B (stations Carmes ou Palais de Justice), Tranway T1 et T2 (terminus Palais de Justice), Bus ligne 1 (arrêt Grand Rond / Jardin Royal), ligne 2 et 10 (arrêt Grand Rond / Jardin des Plantes), ligne12 (arrêt Palais de Justice) et ligne 29 (terminus Grand Rond).

Tu viens à ma boum parents-enfants ?

©Loran Chourrau