Participez à la création d’une peinture grand format Gizeux
Participez à la création d’une peinture grand format Gizeux jeudi 28 mai 2026.
Gizeux
Participez à la création d’une peinture grand format
22 Rue des Écoles Gizeux Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-11
Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, l’artiste Patrice Naturel accompagnera un groupe de personnes dans la réalisation de deux œuvres de grande taille.
Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, l’artiste Patrice Naturel accompagnera un groupe de personnes dans la réalisation de deux œuvres de grande taille. .
22 Rue des Écoles Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 44 28 mlgougeon@fol37.org
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English :
As part of the Agir ensemble pour la culture project, artist Patrice Naturel will accompany a group of people in the creation of two large-scale works.
L’événement Participez à la création d’une peinture grand format Gizeux a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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