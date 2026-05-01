Gizeux

Participez à la création d’une peinture grand format

22 Rue des Écoles Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-11

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, l’artiste Patrice Naturel accompagnera un groupe de personnes dans la réalisation de deux œuvres de grande taille.

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, l’artiste Patrice Naturel accompagnera un groupe de personnes dans la réalisation de deux œuvres de grande taille. .

22 Rue des Écoles Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 44 28 mlgougeon@fol37.org

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English :

As part of the Agir ensemble pour la culture project, artist Patrice Naturel will accompany a group of people in the creation of two large-scale works.

L’événement Participez à la création d’une peinture grand format Gizeux a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE