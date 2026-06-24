Souvigné

Participez à la création d’une peinture grand format

19 Rue des Écoles Souvigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, l’artiste Patrice Naturel accompagnera un groupe de personnes dans la réalisation de deux œuvres de grande taille.

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, l’artiste Patrice Naturel accompagnera un groupe de personnes dans la réalisation de deux œuvres de grande taille.

Par un système de pochoir, les participants seront amenés à retracer les traits de la composition et à peindre les œuvres imaginées par l’intervenant. .

19 Rue des Écoles Souvigné 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 064774129 mlgougeon@fol37.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Agir ensemble pour la culture project, artist Patrice Naturel will accompany a group of people in the creation of two large-scale works.

L’événement Participez à la création d’une peinture grand format Souvigné a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE