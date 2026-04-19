Participez à la Semaine pour l’Emploi avec le réseau des Points Paris Emploi ! Point Paris Emploi 10e Paris

Des ateliers et des formations pour se préparer, avec des recrutements à la clé !

A cette occasion, venez participer à des sessions de recrutement, des ateliers sur la recherche d’emploi, la rédaction de CV, et découvrir des métiers et des formations.

Programme de la semaine



Mardi 26 mai

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION (9h30-12h : Point Paris Emploi 13e) – Connaitre les règles pour réaliser un CV

– Savoir d »crypter une offre d’emploi pour rédiger et adapter sa lettre de motivation

– Être accompagné dans la conception de son CV Inscription obligatoire : accueilsoleil@missionlocaledeparis.fr ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

ATELIER : « L’ELOQUENCE, L’ART DE S’EXPRIMER » (9h30-12h30 : Point Paris Emploi 20e) Faciliter son expression pour réussir ses prises de parole et convaincre en milieu professionnel (entretien d’embauche, réunions, présentations). Inscription obligatoire :

ppe20@missionlocaledeparis.fr ou

auprès du Point

Paris Emploi le plus proche de chez vous !

ATELIER : AMELIORER SA COMMUNICATION ET GAGNE EN CONFIANCE DANS SA RECHERCHE D’EMPLOI, GRACE AU THEATRE (14h-16h30 : Point Paris Emploi QJ) A travers des exercices ludiques accessibles à tous.tes, participez à un atelier théâtre pour gagner en confiance, oser s’exprimer et prendre sa place face aux autres. A l’issue de cet atelier, les participant.e.s pourront bénéficier d’une communication plus claire / impactante et apprendront à gérer le stress dans des situations clés, comme l’entretien d’embauche ou la prise de parole en public. En plus de la confiance en soi et de l’amélioration de la communication, l’atelier vise à : développer l’aisance à l’oral et la posture professionnelle, mieux gérer le stress et les émotions, travailler l’écoute, renforcer l’estime de soi, apprendre à se présenter et à valoriser son parcours de manière convaincante. Inscription obligatoire : ppe-qj@missionlocaledeparis.fr ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

ATELIER : REDACTION DU CV ANIME PAR LA CONSEILLERE NUMERIQUE FRANCE SERVICE (14h-17h : Point Paris Emploi 10e) Cet atelier vous guide pas à pas dans la création d’un CV professionnel et attractif.

Vous apprendrez à organiser vos informations, à choisir une présentation calire et à adapter votre CV selon les offres. Inscription obligatoire : ppe10@epec.paris ou

auprès du Point

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ATELIER : « PITCHEZ SON PROJET » ANIME PAR LA TORTUE BLEUE (14h-17h : Point Paris Emploi 10e) Comment la communication aide à être plus efficace. Trouver les mots justes, savoir détecter des exemples convaincants dans son parcours, adopter un ton sincère et singulier, exprimer clairement son projet, ses talents, ses envies. En comprenant mieux les enjeux d’un échange, en comprenant mieux l’autre, on gagne en efficacité, en liberté, en authenticité… On s’entraîne également à « pitcher » son projet… Inscription obligatoire : ppe10@epec.paris ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

Mercredi 27 mai



PREPARATION AU FORUM EMPLOI HOTELLERIE /CAFE / RESTAURATION ANIME PAR LE PLIE DE PARIS (9h30-13h : Point Paris Emploi 10e) Préparez-vous efficacement au prochain forum emploi Hôtellerie / Café / Restauration qui aura lieu le lundi 1er juin 2026! Cet atelier vous aidera à travailler votre présentation, à comprendre ce que recherchent les recruteurs et à vous entraîner avant de rencontrer une agence d’intérim mutlisectorielle. Une préparation concrète pour gagner en confiance, mettre en valeur vos compétences et optimiser vos chances lors des entretiens ! Inscription obligatoire : ppe10@epec.paris ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

PRESENTATION DES PROGRAMMES DE FORMATION « PARIS FERTILE » et « PARIS EMPLOIS A DOMICILE » DE LA VILLE DE PARIS (10h-12h : Point Paris Emploi 13e) Durant cet atelier vous découvrirez les métiers et les formations du programme « Paris Fertile » sur l’agriculture et l’alimentation durable, ainsi que du programme de « Paris Emplois à Domicile » pour travailler dans les métiers des services à la personne, de l’accompagnement et du soin. Inscription obligatoire : accueilsoleil@missionlocaledeparis.fr ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

ATELIER : « L’IA AU SERVICE DE LA RECHERCHE DE L’EMPLOI » ANIME PAR VIS’EMPLOI (14h-17h : Point Paris Emploi 10e) Et si l’IA devenait votre alliée pour trouver un emploi? Dans cet atelier, apprenez à utiliser l’intelligence artificielle pour: – Optimiser votre CV

– Rédiger des lettres de motivation efficaces

– Vous préparer aux entretiens

– Dynamiser votre présence sur Linkedin

– Testez ces outils en direct, gagnez en confiance et repartez avec des techniques concrètes pour booster votre recherche d’emploi Inscription obligatoire : ppe10@epec.paris ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

ATELIER : « COMMENT REDIGER ET METTRE EN FORME VOTRE UN CV? », ANIME PAR EMMAUS CONNECT (14h-16h30 : Point Paris Emploi 20e) Vous bénéficierez d’1h30 pour vous familiariser avec le bases de la rédaction d’un CV. Vous repérerez les éléments clés du CV, comment choisir les informations à mettre en avant et utiliser les outils de mise en page afin de le mettre en forme. 8 places maximum. Inscription obligatoire :

ppe20@missionlocaledeparis.fr ou

auprès du Point

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Jeudi 28 mai



PERMANENCE DE L’ADIE (9h30-13h : Point Paris Emploi 15e) Vous avez une idée de création d’entreprise?

Vous êtes entrepreneur?

Vous souhaitez officialiser votre activité?

Entretien individuel, parlez en à votre référent. Inscription obligatoire : ici ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

DECOUVERTE ET UTILISATION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) (9h45-12h : Point Paris Emploi 13e) Sachez ce qui se cacher derrière l’IA, et comment utiliser ses supers pouvoirs :

– L’IA c’est quoi et comment ça marche

– Quels bénéfices et dangers à connaitre absolument sur l’IA

– Comment bien l’utiliser

– Cas pratiques sur plusieurs IAs Inscription obligatoire : accueilsoleil@missionlocaledeparis.fr ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

ATELIER : « BUGOUT » – VIVEZ UNE EXPERIENCE IMMERSIVE DANS LE TEST INFORMATIQUE, ANIME PAR EQL (9h45-12h30 : Point Paris Emploi 20e) Et si vous optiez pour une reconversion dans l’univers de la qualité logicielle en CDI !

En partenariat avec France Travail et ses partenaires recruteurs, l’école EQL vous propose de vous reconvertir en testeur.euse informatique, consultant.e QA. Vous plongerez dans notre environnement métier, vous donner à voir la transférabilité de vos compétences, garantir une promesse d’embauche en CDI avant l’entrée dans notre dispositif de formation de 3 mois. Condition : être titulaire d’un BAC+2 et plus, avec ou sans connaissances en informatique. Inscription obligatoire :

ppe20@missionlocaledeparis.fr ou

auprès du Point

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JOB DATING : RECRUTEMENT AGENTS D’ACCEUIL DANS LES GARES , POUR CITY ONE, EN PARTENARIAT AVEC FRANCE TRAVAIL (10h-14h : Point Paris Emploi QJ) City One recrute des Agents d’accueil pour intervenir dans les stations de tramway du réseau francilien (lignes T1-Bobigny/Bondy; T2-Bezons/Courbevoie/Issy les Moulineaux et T3a-Saint Denis). 206 postes sont à pourvoir pour des CDD (35h/semaine) du 1er juin au 31 août 2026. Les missions de ce poste :

– accueillir et informer les voyageurs avec le sourire

– les orienter et les accompagner dans leurs déplacements

– faciliter l’achat des titres de transport

– encourager les bons réflexes (validation du titre de transport) Amplitude horaire, en fonction du planning:

– 5h00à 2h00

– planning du lundi au vendredi ou samedi et dimanche Rémunération : 12,02 € à 12,12 € brut/heure Profil recherché:

– souriant.e, à l’aise avec le public et serviable

– dynamique, ponctuel.le et professionnel.le

– esprit d’équipe Inscription obligatoire :

Session à 10h : cliquez ici pour vous inscrire

Session à 14h : cliquez ici pour vous inscire Inscription obligatoire : ppe-qj@missionlocaledeparis.fr

ATELIER COLLECTIF SUR LE CV ANIME PAR FLORIMONT (14h30-16h30 : Point Paris Emploi 14e) Atelier ouvert à tous les publics en recherche active d’emploi, quels que soient les projets professionnels envisagés pour avoir une présentation générale du CV et son utilité. – temps d’accueil pour lancer une dynamique de groupe

– l’objectif du CV

– valorisation du CV

– les erreurs à ne pas commettre



Inscription obligatoire : ppe14@assoflorimont.fr ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

PRESENTATION DES PROGRAMMES DE FORMATIONS DE LA VILLE DE PARIS (14h-16h : Point Paris Emploi 20e) Au cours de cette présentation, vous découvrirez les métiers et les formations suivantes de la Ville de Paris: – programme » Paris Fertile » sur l’agriculture et l’alimentation durable

– programme de « Paris Emploi à Domicile » pour travailler dans les métiers des services à la personne, de l’accompagnement et du soin

– programme « Paris Code » pour se former aux métiers du numérique

– programme « Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle » sur l’apprentissage de la langue française et les démarches favorisant l’insertion professionnelle en France

– programme « Paris Fabrik » pour se former aux métiers de la transition écologique

– programme » Paris Hospitalités » pour les secteurs de l’hôtellerie-restauration, le commerce, la logistique, la propreté, les métier de l’animation culturelle et sportive. Inscription obligatoire :

ppe20@missionlocaledeparis.fr ou

auprès du Point

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Vendredi 29 mai

ATELIER : PREPARATION A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANIME PAR LA MISSION LOCALE DE PARIS (9h30-12h30 : Point Paris Emploi 20e) Atelier collectif et participatif sur :

– la communication verbale et non verbale

– des simulations d’entretiens

– un travail sur la posture

– un travail sur le pitch de présentation

– la préparation des arguments de motivation Les participant.e.s sont invité.es à venir avec leur CV, lettre de motivation et en tenue professionnelle. Inscription obligatoire :

ppe20@missionlocaledeparis.fr ou

auprès du Point

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ATELIER : DECOUVERTE DEES METIERS DU SECTEUR DE L’AUTONOMIE A DOMICILE ET VAE ANIME PAR LA PLATEFORME « SAD EPEC/AFPA » + JOB DATING DEDIE AU METIER DE L’AUTONOMIE A DOMICILE, ORGANISE PAR LA PLATEFORME « SAD EPEC » (9h30-12h / 14h-17h : Point Paris Emploi 10e) De 9h30 à 12h

Vous avez une expérience professionnelle dans le secteur de l’autonomie à domicile et vous souhaitez qu’elle soit reconnue ? Participez à cet atelier dédié à la Validation des Acquis de l’expérience (VAE). Les objectifs de cet atelier :

– comprendre les étapes du parcours VAE

– identifier les certifications accessibles

– découvrir comment valoriser votre expérience pour évoluer ou vous professionnaliser dans les métiers de l’accompagnement à domicile Inscription obligatoire : ppe10@epec.paris ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous ! De 14h à 17h

De nombreux postes sont à pourvoir dans le secteur des services à la

personne, notamment sur des fonctions d’aide à domicile et d’auxiliaire

de vie. Plusieurs employeurs parisiens seront présents, ainsi que deux

organismes de formation, offrant de réelles perspectives d’embauche et

de montée en compétences.

Cet évènement est une opportunité concrète

et rapide pour découvrir un secteur humain, utile et en pleine

croissance, et pour accéder à un emploi ou à une formation qualifiante. Inscription obligatoire : ppe10@epec.paris ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

FORUM SUR A CREATION D’ACTIVITE ORGANISE PAR LES PPE 14 ET 15 (9h30-13h : Point Paris Emploi 14e) Forum ouvert pour tous les publics et professionnels souhaitant se renseigner sur la création d’activité.

Les structures présentes :

– ADIE

– BGE

– La Ruche

– RESSAC

– Synergie Family / Cité LAB Inscription obligatoire : ppe14@assoflorimont.fr ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

ATELIER CV (SUR RDV) (9h30-12h30 : Point Paris Emploi 15e) Besoin d’aide pour chercher un emploi?

Nous sommes la pour vous accompagner pas à pas. Ce que nous vous proposons:

– vous aider à écrire un CV clair et efficace

– vous aider à écrire une lettre de motivation efficace

– vous donner des conseils utiles pour chercher un emploi

– répondre à vos questions et vous encourager Un accompagnement personnalisé, adapté à votre situation. Inscription obligatoire : SUR RDV en écrivant à DSOL-PPE15@paris.fr

ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

ATELIER : TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI, ANIME PAR FLORIMONT (14h30-16h30 : Point Paris Emploi 14e) Atelier pour tous les publics demandeurs d’emploi (inscrits ou non à France Travail) qui souhaitent avoir des méthodes concrètes pour une recherche d’emploi efficace et organisée.

– présentation des conditions préalables à la recherche d’emploi (matériel, documents, état d’esprit)

– présentation des méthodes de candidature (réponses à des offres ou candidatures

spontanées) Présentation d’outils de suivi de ses candidatures. Inscription obligatoire : ppe14@assoflorimont.fr ou auprès du Point Paris Emploi le plus proche de chez vous !

* En communiquant vos coordonnées, vous accepter d’être contacté par les Points Paris Emploi ou par un tiers désigné par eux.



Les

données personnelles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier,

ne feront l’objet d’aucune autre utilisation et seront collectées par

les Points Paris Emploi et éventuellement la Cité des Métiers de Paris,

ainsi que ses partenaires. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de

modification et de suppression, directement auprès de Point Paris

Emploi.

Les Points Paris Emploi

Les Points Paris Emploi (PPE) sont des sites labellisés par la Ville de Paris, qui offrent un service d’accueil, d’information et d’orientation généraliste à destination de tous.tes les Parisien.ne.s en recherche d’emploi, de réorientation professionnelle ou de formation. Véritables portes d’entrée vers l’ensemble de l’offre d’accompagnement locales les Points Paris Emploi orientent les usager.ère.s vers les actions, les ressources et les lieux les plus pertinents en fonction de leur recherche. Retrouvez toutes les infos des Points Paris Emploi et le programme d’ateliers mensuel ici.

Venez découvrir les Points Paris Emploi et participer aux diverses animations autour de l’emploi, la formation, ou la création d’activité !

Du mardi 26 mai 2026 au vendredi 29 mai 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

Point Paris Emploi 10e 209 rue La Fayette 75010 Paris



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