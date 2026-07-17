Particule Danse musique L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

Particule Danse musique

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 10:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Cie Sac de nœuds / DANSE-MUSIQUE

Deux danseuses font vivre le papier, l’habitent et le font virevolter. Dans cette création où la matière se déploie se replie et se froisse, la danse et la musique invitent à prendre un envol vers des destinations ludiques et poétiques.

Dès 6 mois

Durée 25min

Tarifs 8€ / 6€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement Particule Danse musique Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON