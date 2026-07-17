Particule Danse musique L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
samedi 6 février 2027 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Particule Danse musique
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 10:00:00
fin : 2027-02-06
Date(s) :
2027-02-06
Cie Sac de nœuds / DANSE-MUSIQUE
Deux danseuses font vivre le papier, l’habitent et le font virevolter. Dans cette création où la matière se déploie se replie et se froisse, la danse et la musique invitent à prendre un envol vers des destinations ludiques et poétiques.
Dès 6 mois
Durée 25min
Tarifs 8€ / 6€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Particule Danse musique Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
À voir aussi à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine)
- Essai Pilates Noyal-sur-Vilaine 27 août 2026
- Le brunch de l’été #7 Les Suspensions de l’été Parc du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine 30 août 2026
- La chouette rentrée L’intervalle Noyal-sur-Vilaine 4 septembre 2026
- L’après-midi d’un FOEHN version 1 Danse L’intervalle Noyal-sur-Vilaine 8 octobre 2026
- Soirée Danse L’intervalle Noyal-sur-Vilaine 16 octobre 2026