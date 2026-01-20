Partie de Pêche pour enfants Avenue Adrien Hebrard Argelès-Gazost
Partie de Pêche pour enfants Avenue Adrien Hebrard Argelès-Gazost jeudi 23 juillet 2026.
Partie de Pêche pour enfants
Avenue Adrien Hebrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Organisée par les Pêcheurs Lourdais et du Lavedan, la partie de pêche est réservée aux enfants de 5 à 12 ans. Goûter offert par la Mairie.
.
Avenue Adrien Hebrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 60 22 62 a.hc@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Pêcheurs Lourdais et du Lavedan, the fishing party is reserved for children aged 5 to 12. Snack offered by the Mairie.
L’événement Partie de Pêche pour enfants Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-01-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65