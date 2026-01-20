Partie de Pêche pour enfants Avenue Adrien Hebrard Argelès-Gazost

Partie de Pêche pour enfants

Avenue Adrien Hebrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Organisée par les Pêcheurs Lourdais et du Lavedan, la partie de pêche est réservée aux enfants de 5 à 12 ans. Goûter offert par la Mairie.

Avenue Adrien Hebrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie a.hc@orange.fr

English :

Organized by the Pêcheurs Lourdais et du Lavedan, the fishing party is reserved for children aged 5 to 12. Snack offered by the Mairie.

