Partir en Livre 11 édition

à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Pour la 11e édition de Partir en Livre, le Centre Culturel de la Maison du Savoir organise une matinée dédiée aux enfants et aux familles, célébrant le plaisir de lire.

-De 10h30 à 11h30, une lecture-spectacle animée par Laure de l’Atelier des Pitchoun vous attend, avec une animation interactive gratuite accessible dès 5 ans. N’oubliez pas d’apporter un petit caillou, qui sera le fil conducteur de cette aventure poétique !

– Ensuite, de 11h45 à 12h30, participez à Les Historiettes dans la mezzanine de la médiathèque, avec une lecture sur le thème Les animaux et nous , pour explorer notre relation au vivant. C’est une belle occasion de découvrir la lecture dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à venir nombreux !

English :

For the 11th edition of Partir en Livre, the Centre Culturel de la Maison du Savoir is organizing a morning dedicated to children and families, celebrating the pleasure of reading.

-From 10:30 to 11:30 a.m., Laure from Atelier des Pitchoun will host a reading show, with free interactive activities for children aged 5 and over. Don’t forget to bring along a little pebble, which will be the common thread running through this poetic adventure!

– Then, from 11.45 a.m. to 12.30 p.m., take part in Les Historiettes on the media library’s mezzanine floor, with a reading on the theme of Animals and Us , exploring our relationship with living things. It’s a great opportunity to discover reading in a warm and friendly atmosphere.

Admission is free, so come one, come all!

