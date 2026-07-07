Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Partir en livre à la médiathèque d’Argenton sur Creuse

7 Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Bibliothèque Argenton Partir en livre, les héros de la littérature jeunesse.

Retrouvez les héros de la littérature jeunesse dans votre bibliothèque

Jeudi 9 Juillet Atelier Pop, pour les 2/4 ans

Jeudi 16 Juillet Loup, à partir de 5 ans

Jeudi 23 Juillet Les Contes, à partir de 5 ans

Jeudi 30 Juillet Escape Game Les enfants de la résistance, à partir de 10 ans. .

7 Bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

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English :

Argenton Library: Journeys Through Books : Heroes of Children’s Literature.

L’événement Partir en livre à la médiathèque d’Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée de la Creuse