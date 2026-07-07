Informations pratiques

Concorès

Partir en livre

Salle des fêtes Concorès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Dans le cadre de “Partir en Livre”, sur le thème Nos petits et grands héros , le réseau des Bibliothèques, Le Relais, La Cabane, l’ACM du Vigan vous ont préparé un joli programme activités manuelles, jeux de Super Héros, spectacle Le tipi à histoires autour du voyage , lectures animées… par l’Atelier GIROTONDO

Dans le cadre de “Partir en Livre”, sur le thème Nos petits et grands héros , le réseau des Bibliothèques, Le Relais, La Cabane, l’ACM du Vigan vous ont préparé un joli programme activités manuelles, jeux de Super Héros, spectacle Le tipi à histoires autour du voyage , lectures animées… par l’Atelier GIROTONDO. Suivi d'un pique-nique partagé.

Viens déguisé !!!

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Salle des fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92

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English :

As part of the “Partir en Livre” event, with the theme “Our Heroes, Big and Small,” the library network Le Relais, La Cabane, and the ACM of Le Vigan have put together a wonderful program for you: arts and crafts, superhero games, the show “The Teepee: Stories About Travel,” and animated readings… presented by the GIROTONDO Workshop

L’événement Partir en livre Concorès a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Gourdon