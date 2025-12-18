Festi’ValCéou soirée d’ouverture Concorès
Festi’ValCéou soirée d’ouverture Concorès vendredi 7 août 2026.
Le bourg Concorès Lot
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif adulte
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
2026-08-07
Festival pluridisciplinaire avec des concerts, spectacles de rues, expositions, balades contées, du cirque, slam, chant, théâtre, et aussi de la musique classique… tout un programme. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, restez connectés !
Le bourg Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.com
English :
A multidisciplinary festival featuring concerts, street performances, exhibitions, storytelling, circus, slam, singing, theater and classical music.
