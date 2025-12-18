Festi’ValCéou soirée d’ouverture Concorès

Festi’ValCéou soirée d’ouverture

Le bourg Concorès Lot

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif adulte

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

2026-08-07

Festival pluridisciplinaire avec des concerts, spectacles de rues, expositions, balades contées, du cirque, slam, chant, théâtre, et aussi de la musique classique..

Festival pluridisciplinaire avec des concerts, spectacles de rues, expositions, balades contées, du cirque, slam, chant, théâtre, et aussi de la musique classique… tout un programme. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, restez connectés !

Le bourg Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.com

English :

A multidisciplinary festival featuring concerts, street performances, exhibitions, storytelling, circus, slam, singing, theater and classical music.

