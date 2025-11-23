Festi’ValCéou Concorès
Pendant trois jours, venez découvrir le festival à Concorès où vous trouverez concerts, exposition, animations de rues, artisanat, espace libraire, animations, jeux à l'espace enfants, restauration, bars… Les festivités ont lieu en journée et également en soirée. Le Céou résonnera de nouveau au rythme d’une programmation éclectique, généreuse et résolument festive.
Le Bourg Concorès 46310 Lot Occitanie
English :
For three days, come and discover the festival in Concorès, where you’ll find concerts, exhibitions, street entertainment, crafts, a bookshop area, entertainment, games in the children’s area, restaurants, bars…
