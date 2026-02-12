Concorès en Fête ! Concorès
Concorès en Fête ! Concorès samedi 20 juin 2026.
Concorès en Fête !
salle des fêtes Concorès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
La traditionnelle fête du village se transforme peu à peu en un rendez-vous culturel innovant…
Venez vous amuser dans une ambiance conviviale et festive !
.
salle des fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.com
English :
The traditional village festival is gradually being transformed into an innovative cultural event…
Come and enjoy yourself in a friendly, festive atmosphere!
