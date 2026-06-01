Bal estival Concorès
Bal estival Concorès samedi 27 juin 2026.
Concorès
Bal estival
Salle des fêtes Concorès Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
UN NOUVEAU BAL ??? Et oui, on s'invite pour le bal estival !
On voulait +++ de Chaudoudoux, alors viens découvrir Alibabal en trio, Loop, Trad & Emmaus, et Julie Noirrac
UN NOUVEAU BAL ??? Et oui, on s'invite pour le bal estival !
On voulait +++ de Chaudoudoux, alors viens découvrir Alibabal en trio, Loop, Trad & Emmaus, et Julie Noirrac. Une prog qui te fera danser toute la soirée sans aucun doute !
Convivialité et moment de partage simple et chaleureux pour débuter l’été. Nous aurons la possibilité de danser à l'intérieur, comme à l’extérieur si la météo est avec nous.
On attend plus que toi !
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Salle des fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie +33 7 82 04 50 75 pretsfeuparquet@gmail.com
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English :
A NEW BAL??? And yes, we're inviting you to the summer ball!
We wanted +++ de Chaudoudoux, so come and discover Alibabal in trio, Loop, Trad & Emmaus, and Julie Noirrac
L’événement Bal estival Concorès a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Gourdon
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