Concorès

Bal estival

Salle des fêtes Concorès Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

UN NOUVEAU BAL ??? Et oui, on s'invite pour le bal estival !

On voulait +++ de Chaudoudoux, alors viens découvrir Alibabal en trio, Loop, Trad & Emmaus, et Julie Noirrac

UN NOUVEAU BAL ??? Et oui, on s'invite pour le bal estival !

On voulait +++ de Chaudoudoux, alors viens découvrir Alibabal en trio, Loop, Trad & Emmaus, et Julie Noirrac. Une prog qui te fera danser toute la soirée sans aucun doute !

Convivialité et moment de partage simple et chaleureux pour débuter l’été. Nous aurons la possibilité de danser à l'intérieur, comme à l’extérieur si la météo est avec nous.

On attend plus que toi !

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Salle des fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie +33 7 82 04 50 75 pretsfeuparquet@gmail.com

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English :

A NEW BAL??? And yes, we're inviting you to the summer ball!

We wanted +++ de Chaudoudoux, so come and discover Alibabal in trio, Loop, Trad & Emmaus, and Julie Noirrac

L’événement Bal estival Concorès a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Gourdon