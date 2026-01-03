Festi’ValCéou Dimanche Concorès

Festi’ValCéou Dimanche

Place du village Concorès Lot

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Festival pluridisciplinaire avec des concerts, spectacles de rues, expositions, balades contées, du cirque, slam, chant, théâtre, et aussi de la musique classique… tout un programme. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, restez connectés !

Place du village Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.com

English :

A multidisciplinary festival featuring concerts, street performances, exhibitions, storytelling, circus, slam, singing, theater and classical music.

