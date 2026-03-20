»De l’eau d’ici à l’eau de là » exposition Sanctuaire

Concorès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-06-20

Exposition itinérante, Sanctuaire conçue par Solmiris.

Elle vous fascinera par son talent de dessinatrice, la finesse de ses traits, la justesse de son expression en noir et blanc…

Elle fera chuchoter, palpiter l’eau au coeur de paysages et magnifiera leur petit peuple vivant …!

Exposition itinérante, Sanctuaire conçue par Solmiris.

Elle vous fascinera par son talent de dessinatrice, la finesse de ses traits, la justesse de son expression en noir et blanc…

Elle fera chuchoter, palpiter l’eau au coeur de paysages et magnifiera leur petit peuple vivant …!

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Concorès 46310 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

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English :

Travelling exhibition, Sanctuary designed by Solmiris.

She will fascinate you with her talent as a draughtswoman, the finesse of her lines, the accuracy of her expression in black and white…

She will make water whisper, throb at the heart of landscapes and magnify their little living people…!

L’événement »De l’eau d’ici à l’eau de là » exposition Sanctuaire Concorès a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Gourdon