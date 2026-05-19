Partir en livre Bibliothèque municipale Liginiac

Liginiac

Partir en livre

Bibliothèque municipale 8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15

La bibliothèque municipale de Liginiac vous invite à l’activité Patir en livres

Mercredi 8 juillet 14h/16h Partir en livre Niki de Saint Phalle, un héros féminin. Atelier papier

Mercredi 15 juillet 14h/16h Partir en livre Niki de Saint Phalle, un héros féminin. Atelier papier maché. .

Bibliothèque municipale 8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59

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English : Partir en livre

L’événement Partir en livre Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze