Partir en livre Bibliothèque municipale Liginiac
Partir en livre Bibliothèque municipale Liginiac mercredi 8 juillet 2026.
Liginiac
Partir en livre
Bibliothèque municipale 8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15
La bibliothèque municipale de Liginiac vous invite à l’activité Patir en livres
Mercredi 8 juillet 14h/16h Partir en livre Niki de Saint Phalle, un héros féminin. Atelier papier
Mercredi 15 juillet 14h/16h Partir en livre Niki de Saint Phalle, un héros féminin. Atelier papier maché. .
Bibliothèque municipale 8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59
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English : Partir en livre
L’événement Partir en livre Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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