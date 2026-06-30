Mogneneins

Partir en livre

Bibliothèque municipale de Mogneneins-Peyzieux Mogneneins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 16:00:00

fin : 2026-06-30 19:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Découvrez la 12e édition de Partir en Livre, l’événement dédié à nos petits et grands héros, célébrant la lecture et l’imagination.

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Bibliothèque municipale de Mogneneins-Peyzieux Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 68 79 44 bibliotheque.mogneneins@orange.fr

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English :

Discover the 12th edition of Partir en Livre, an event dedicated to our heroes—both young and old—that celebrates reading and imagination.

L’événement Partir en livre Mogneneins a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre