Partir en livre vote pour ton héros ou ton héroïne préféré Chartres jeudi 18 juin 2026.

Chartres

Partir en livre vote pour ton héros ou ton héroïne préféré

Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-18

Dans le cadre de Partir en livre, les enfants sont invités à venir voter pour leurs héros ou héroïnes préférés. Issu de la Bande dessinée, du manga ou du roman chacun pourra venir défendre son favori.

Mortelle adèle, Naruto ou Max et Lili vous attendent pour élire le meilleur personnage ! Entrée libre. Tout public .

Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

As part of Partir en livre, children are invited to come and vote for their favorite heroes and heroines. From comics to manga to novels, everyone can come and defend their favorite.

L’événement Partir en livre vote pour ton héros ou ton héroïne préféré Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES