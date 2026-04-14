Partir, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Partir Mercredi 3 juin, 17h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Mercredi 3 juin – 17h

Partir, une traversée musicale et des berceuses pour apaiser

Des voix murmurent, un accordéon respire, une trompette nous enlace, des liens se tissent.

Au fil des images de l’album Partir, par-delà les frontières de Francesca Sanna, 4 musiciennes de l’IFMI évoquent l’exil d’une mère et ses enfants, nous racontant leurs peurs, leur tristesse et leurs espoirs.

Dans le cadre de la Fête du quartier Saint-Cyprien.

Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Partir, une traversée musicale et des berceuses pour apaiser