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Partir, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Partir, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Partir, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Saint-Cyprien

Adresse : Square Maurice Pujol

Ville : 31300 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Partir Mercredi 3 juin, 17h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Mercredi 3 juin – 17h
Partir, une traversée musicale et des berceuses pour apaiser
Des voix murmurent, un accordéon respire, une trompette nous enlace, des liens se tissent.
Au fil des images de l’album Partir, par-delà les frontières de Francesca Sanna, 4 musiciennes de l’IFMI évoquent l’exil d’une mère et ses enfants, nous racontant leurs peurs, leur tristesse et leurs espoirs.
Dans le cadre de la Fête du quartier Saint-Cyprien.
Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Partir, une traversée musicale et des berceuses pour apaiser

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