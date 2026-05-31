Parvis de la Confiserie en musique, La Confiserie, Wimille

Parvis de la Confiserie en musique Dimanche 21 juin, 16h00 La Confiserie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fête de la musique sur le parvis de la Confiserie à Wimille

15h30 : Inauguration du parvis et présentation des portraits réalisés par l’artiste Anna Felix.

16h: Concert de Patrick Damie

Buvette et petite restauration sur place

La Confiserie 66 rue du Bon secours, 62126 Wimille Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France Complexe culturel réunissant une salle de spectacle, une ludothèque-médiathèque, un espace associatif. Accessible par bus, parking à proximité, et accès PMR.

Fête de la musique sur le parvis de la Confiserie à Wimille

©Patrick DAMIE