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Parvis de la Confiserie en musique, La Confiserie, Wimille

Parvis de la Confiserie en musique, La Confiserie, Wimille

Parvis de la Confiserie en musique, La Confiserie, Wimille dimanche 21 juin 2026.

Lieu : La Confiserie

Adresse : 66 rue du Bon secours, 62126 Wimille

Ville : 62126 Wimille

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Parvis de la Confiserie en musique Dimanche 21 juin, 16h00 La Confiserie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fête de la musique sur le parvis de la Confiserie à Wimille
15h30 : Inauguration du parvis et présentation des portraits réalisés par l’artiste Anna Felix.
16h: Concert de Patrick Damie
Buvette et petite restauration sur place

La Confiserie 66 rue du Bon secours, 62126 Wimille Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France Complexe culturel réunissant une salle de spectacle, une ludothèque-médiathèque, un espace associatif. Accessible par bus, parking à proximité, et accès PMR.
Fête de la musique sur le parvis de la Confiserie à Wimille

©Patrick DAMIE

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