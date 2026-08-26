Informations pratiques

« Pas de Vagues » Collectif HeptaSoma Jeudi 27 août, 17h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:20:00+02:00

Fin : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:20:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Maquette | 20 minutes | Dès 12 ans | Lieu : Parking du théâtre | Entrée libre sur réservation

« Deux femmes, éprises l’une de l’autre, vont tenter de s’aimer entre les vagues, ou entre les marches.. Comme vous voudrez.

Pour s’aimer, elles se construisent un royaume où tout devient possible. Enfin elles peuvent se mouvoir, vivre, respirer à deux.

Cependant la marée haute n’est jamais loin. Et lorsque les vagues surgissent, elles replongent les deux femmes dans leurs tourments et leurs questionnements : Comment raconter lorsqu’on ne peut pas tout dire? Lorsque l’on déborde ? Lorsque le monde extérieur ne nous permet pas d’être réellement qui nous sommes ? Comment garder la tête hors de l’eau ? »

Cette lecture mise en espace est une première étape de travail. Une première recherche autour de la pièce Señora Tentación de MarDi nous a conduit à cette tentative d’écriture autour de ces questionnements.

DISTRIBUTION :

Jeu : Héloïse Miquel, Lhassa Grandjacquet

Regard extérieur : Imane Benaziza

Texte : Héloïse Miquel, Lhassa Grandjacquet et Imane Benaziza

Compagnie partenaire : HeptaSoma Collectif

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales

© Héloïse Miquel