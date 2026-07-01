Saison musicale – Aether, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Aether Jeudi 27 août, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Billetterie à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:00:00+02:00

Au programme : Bach, Haendel, Vivaldi, Nina Simone, compositions d’Aether, Fauré, Brahms, Mark Bernes, Debussy, Rossini…

Aether est un duo musical fondé par la chanteuse lyrique Anna Luigi et le pianiste Raphaël Goldman.

Les deux artistes se connaissaient de longue date à Paris,sans se douter qu’ils mettraient un jour en commun leur passion respective pour la musique. Réunis par une série d’heureux hasards dans le Lot, et portés par leur spiritualités individuelles, c’est là bas que les musiciens ont cherché ensemble pendant plusieurs mois leur identité musicale, Raphaël issu de l’univers du jazz, et Anna provenant du milieu classique.

Ils ont finalement donné un premier concert en Août 2024, salués immédiatement par la presse locale.

La traduction en français d’Aether est “éther”, qui était considéré, jusqu’en 1905, comme la substance qui remplissait l’espace, permettant diverses interactions entre les corps.

Un concert avec le duo Aether est une expérience musicale hybride et riche. Le projet des deux musiciens: créer des passerelles entre différents genres musicaux, pour rassembler des auditeurs aux cultures parfois éloignées. Faire découvrir la musique classique sous une lumière particulière (des chants du grand répertoire parfois chantés de façon intime au micro, ou bien a capella en déambulant dans l’espace afin d’amener la voix à l’auditeur). Incorporer des harmonies jazz pour enrichir les lignes simples et traditionnelles de comptines enfantines comme “Colchiques dans les prés”, ou “A la claire fontaine”.

Parfois, Aether invite aussi le public à chanter ces mélodies connues, pour expérimenter la sensation unique d’être au sein d’un ensemble vocal.

Depuis leurs débuts, Anna et Raphaël écrivent leurs propres oeuvres, dans un but spirituel et idéal de guérir, apaiser, soigner l’âme. L’un en charge de paysages pianistiques aux influences romantiques, l’une apportant une ligne mélodique épurée. Ils s’inspirent autour de textes sacrés (Salve Regina) ou issus de la littérature (Russe et bleu sur un poème de Poushkine), mais aussi à partir de leurs propres textes, tournant autour du même sujet : l’immensité, la divinité, le rapport au vivant, et à l’invisible.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Récital immersif à la bougie, au programme riche et unique, alliant plusieurs genres musicaux. Un voyage suspendu et magique, ouvert à tous et toutes, petits et grands enfants.