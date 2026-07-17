Informations pratiques

« Suite pour une porte et un soupir » de Tom Lacoste Jeudi 27 août, 18h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T19:45:00+02:00

Fin : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T19:45:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Spectacle en avant-première | 45-50 minutes | Dès 8 ans | Lieu : cours de l’école élémentaire

C’est l’histoire d’un musicien expérimental, à moitié philosophe et à moitié fou, qui tourne en rond autour d’obsessions magnifiques et dérisoires.

Il s’est installé là, avec ses micros, son magnétophone et ses hauts-parleurs.

Dans son monde absurdo-métaphysico-bruitiste, il y a : une pièce de jonglage diabolo sur des grincements de porte, de grandes questions existentielles irrésolues, 10 km de bande magnétique et au bout, peut-être, un peu de sens.

Le spectacle s’inspire de Pierre Henry, superstar méconnue, inventeur de la musique concrète et auteur d’un révolutionnaire album de grincements.

DISTRIBUTION :

Texte, interprétation, création sonore : Tom Lacoste

Regard extérieur : Antoine Nicaud

Regards complices : Marylou Bateau, Noémie Decugis et Emilien Janneteau

Régie en alternance : Marylou Bateau et Raphaël Jourdain

Conception électronique : Thomas Martin

Consultants techniques sonores : Renaud Biri et Michel Risse (Cie Décor sonore)

Aide à la documentation : Isabelle Warnier et Bernadette Mangin (Association Son/Ré)

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie.

Coproductions : La Maison des jonglages – La Courneuve, Ax-Animation – Ax-Les-Thermes, La Philharmonie de Paris, Le théâtre Jules Julien

Accueil en résidence, préachat, aide en nature, expertise : Arto – Ramonville, L’association Son/ré (association assurant la sauvegarde et le rayonnement du patrimoine Pierre Henry) – Paris, Le Théâtre du Pavé – Toulouse, La Fabrique Sonore – Aubervilliers, L’ESACTO’LIDO – Toulouse, La Grainerie – Balma, Les Centres Culturels Bonnefoy, Alban Minville et Bellegarde – Toulouse, Fablab Sapiens – Saint-Laurent de Neste, La Cave Poésie – Toulouse, Le Galta – Busque, L’espace Marcel Pagnol – Villeneuve-Tolosane

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales

© Tom Lacoste