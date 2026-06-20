Pass été jeunes Centre aqua Tulle
Pass été jeunes Centre aqua Tulle samedi 20 juin 2026.
Tulle
Pass été jeunes Centre aqua
Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-13 2026-07-27
Les lundis après-midi au centre aqua de 13h30 à 17h30 (15places). .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57
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English : Pass été jeunes Centre aqua
L’événement Pass été jeunes Centre aqua Tulle a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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