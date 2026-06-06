Pass Jeunes 2026 : une journée sport gratuite ce samedi ! Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

Chaque année, la Ville de Paris distribue le Pass Jeunes : un chéquier physique gratuit pensé pour les jeunes qui ne partent pas en vacances. 42 offres culturelles, sportives et de loisirs valables du 1er juin au 30 septembre. Et pour lancer l’édition 2026, direction Quartier Jeunes ce samedi 6 juin !

Au programme ce samedi

13h Yoga :

On commence en douceur sur la terrasse de QJ : étirements, respiration, recentrage.

14h Pilates :

Gainage, renforcement en profondeur, travail postural en extérieur.

Places limitées · premiers arrivés, premiers servies.

Infos pratiques Pensez à amener votre tapis de gym pour participer à ces cours.

15h Gym Suédoise Standard :

Cardio, renforcement, musique qui envoie : la Gym Suédoise c’est le cours collectif complet par excellence. Pas eu de place au yoga ou au Pilates ? C’est votre moment.

Ouvert à tous · sans limite de places

17h30 Clubbing :

On finit la journée en beauté sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Swedish Fit débarque avec 7 animateurs et une playlist cardio pour un Clubbing en plein air : ambiance boîte de nuit, ciel de Paris en fond de scène. Dans le cadre de la Nuit Blanche.

Le Pass Jeunes, c’est quoi ?

Un carnet de bons plans gratuit pour les 14-25 ans ayant un lien avec Paris. Expos, sport, loisirs… 42 offres gratuites ou à prix réduit, valables du 1er juin au 30 septembre. Pour en profiter : réservez votre Pass sur passjeunes.paris.fr, puis récupérez-le dans l’un des 60 points de retrait à Paris et en Seine-Saint-Denis. Swedish Fit en fait partie : 1 mois d’abonnement offert pour tous les détenteurs du Pass ! Toutes les infos sur paris.fr.

Ce samedi 6 juin, Swedish Fit investit Quartier Jeunes pour une journée de cours collectifs 100 % gratuits. Yoga, Pilates, Gym Suédoise, Clubbing en soirée… sans réservation, venez comme vous êtes !

Le samedi 06 juin 2026

de 13h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)

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