PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Rue Emile Zola Saint-Cyprien
mardi 7 juillet 2026 · Rue Emile Zola · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
PASS KIDS SENTIERS CREATIFS
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Les mardis de juillet de 10h à 12h > Sentiers créatifs.
Ateliers artistiques, pour les enfants de 4 à 12 ans, animés par une animatrice des Collections de Saint-Cyprien
Mardi 7 juillet > L’art du papier déchiré.
Places limitées inscription à l’O…
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Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Tuesdays in July from 10 a.m. to 12 p.m. > Creative Trails.
Art workshops for children ages 4 to 12, led by a facilitator from the Collections de Saint-Cyprien
Tuesday, July 7 > The Art of Tear-and-Paste.
Limited space: register at the O…
L’événement PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
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