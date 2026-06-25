PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Rue Emile Zola Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

PASS KIDS SENTIERS CREATIFS

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Les mardis de juillet de 10h à 12h > Sentiers créatifs.

Ateliers artistiques, pour les enfants de 4 à 12 ans, animés par une animatrice des Collections de Saint-Cyprien

Mardi 21 juillet > Une œuvre colorée en toute transparence

Places limitées …

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Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Tuesdays in July from 10 a.m. to 12 p.m. > Creative Trails.

Art workshops for children ages 4 %E0 12, led by a facilitator from the Collections de Saint-Cyprien

Tuesday, July 21 > A colorful work of art created with complete transparency

Limited spaces: …

L’événement PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE SAINT CYPRIEN