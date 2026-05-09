Passage du Saint Nicolas sur le marché de Noël de la petite Venise Colmar
dimanche 6 décembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Passage du Saint Nicolas sur le marché de Noël de la petite Venise
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Le Saint Nicolas viendra à votre rencontre place de la Cathédrale, non loin de la crèche.
Le 6 décembre, petits et grands se réunissent pour acclamer le Saint-Nicolas.
Coiffé de sa mitre, tenant sa crosse et vêtu d’un long manteau rouge ou violet, il récompense les enfants les plus méritants.
Avec plusieurs légendes et miracles à son actif, l’évêque Saint-Nicolas de Myre est le protecteur des enfants, des veuves, des faibles et des prisonniers.
Il fut le seul à neutraliser le redoutable Hans Trapp mettant fin à ses terribles forfaitures. .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint Nicholas will come to meet you at Cathedral Square, not far from the nativity scene.
L’événement Passage du Saint Nicolas sur le marché de Noël de la petite Venise Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Visite guidée Colmar se révèle la nuit Colmar 8 août 2026
- Visite guidée Colmar, incontournable en allemand Colmar 9 août 2026
- Critérium de Colmar Colmar 11 août 2026
- Soirée folklorique alsacienne Colmar 11 août 2026
- Mini foire aux vins Domaine Karcher Colmar 12 août 2026