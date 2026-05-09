Informations pratiques

Colmar

Passage du Saint Nicolas sur le marché de Noël de la petite Venise

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Le Saint Nicolas viendra à votre rencontre place de la Cathédrale, non loin de la crèche.

Le 6 décembre, petits et grands se réunissent pour acclamer le Saint-Nicolas.

Coiffé de sa mitre, tenant sa crosse et vêtu d’un long manteau rouge ou violet, il récompense les enfants les plus méritants.

Avec plusieurs légendes et miracles à son actif, l’évêque Saint-Nicolas de Myre est le protecteur des enfants, des veuves, des faibles et des prisonniers.

Il fut le seul à neutraliser le redoutable Hans Trapp mettant fin à ses terribles forfaitures. .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Saint Nicholas will come to meet you at Cathedral Square, not far from the nativity scene.

L’événement Passage du Saint Nicolas sur le marché de Noël de la petite Venise Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar